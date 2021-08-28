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Веселка — до теплої осені: погодні прикмети свята Успіння Пресвятої Богородиці

13:50 28 серпня 2021
Погода

Православні і грекокатолики 28 серпня відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці. У цей день люди здавна стежили за погодою, з якою пов'язували і свій добробут, і достаток, і настрій: «Яка Перша Пречиста — така й осінь», «Опустився туман — буде багато грибів», «Побачити веселку в небі — до теплої осені», «З'явився перший іній — скоро настане холодна осінь», а «Багато павутини літає — до морозної і малосніжної зими».

Також наші предки помітили, що якщо на Успіння йде дощ, лити буде ще 40 днів. Рясна роса в цей день обіцяє 40 днів теплої і сухої погоди. А сонце та тепло на Першу Пречисту — до поганої погоди в другій половині вересня. Веселка на небі обіцяє довгу теплу осінь. Гроза — до холодної осені і суворої зими. На холодну зиму натякає і велика кількість павутини.

Як писали «ФАКТИ», оскільки Успіння Богородиці — одне з дванадцяти найголовніших (крім Пасхи) свят у церковному календарі, важливо в цей день побувати на богослужінні в храмі, щоб усім разом помолитися, попросивши захисту і допомоги у Божої Матері.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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