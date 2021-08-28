«Укрзалізниця» змінила маршрути двох поїздів через обстріл бойовиків на Донбасі

«Укрзалізниця» відреагувала на артилерійський обстріл, який здійснили проросійські бойовики поблизу залізничної станції Авдіївка вранці 28 серпня, змінивши маршрути руху міжміських поїздів № 136 Київ — Авдіївка та № 826 Дніпро — Авдіївка.

Як повідомила прес-служба компанії, до 30 серпня включно поїзди курсуватимуть лише до станції Покровська, а з Покровської до Авдіївки та зворотньо пасажирів доправлятимуть автобусами.

Також до 30 серпня обмежено рух приміських поїздів до станції Очеретине.

Перевізник також повідомив, що під час обстрілу працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

Відзначимо, що за даними прес-центру Штаба ООС, станом на 7:00 28 серпня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Зокерем, неподалік Троїцього ворог застосував міномети 82-го калібру.

Нагадаємо, що при обстрілі позицій ООС в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» вдень 27 серпня був смертельно поранений український військовий.

Фото proliska.org

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