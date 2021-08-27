«Говорив про себе особисто»: міністр фінансів пояснив свою скандальну заяву про пенсії для 40-річних

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив свої слова про те, що йому і його ровесникам не варто розраховувати на солідарні пенсійні виплати і тому доведеться відкладати пенсійні кошти самостійно. Як заявив міністр в ефірі телеканалу «Україна 24», він мав на увазі, що солідарні виплати будуть, але їх розмір буде мізерним.

«Вона (пенсія. — Авт.) Або буде досить низькою, або взагалі мізерною. Це малося на увазі. Щоб це змінити, я як 40-річний потенційний пенсіонер думаю, що зробити, щоб були механізми, які дозволять мені накопичити собі на старість. Точно так же це може стосуватися будь-якого — 40-річного, 50-річного або більш молодих людей. Це питання створення стимулів для того, щоб люди збирали і відкладали кошти, щоб в майбутньому мати пенсії», — сказав міністр.

При цьому він підкреслив, що допускати несплату податків не можна, адже в солідарній пенсійній системі, оплачуючи ЄСВ, ви забезпечуєте оплату пенсій чинним пенсіонерам.

«Ми або будемо шукати гроші з інших платників податків і закривати цю дірку (дефіцит Пенсійного фонду. — Авт.), але збільшувати податкове навантаження і збільшувати ЄСВ ніхто не планує», — сказав чиновник, в якій раз наголосивши на необхідності якнайшвидшого впровадження в Україні обов'язкового накопичувального страхування.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики побудували модель накопичувального пенсійного забезпечення для українця, який: отримує 15 тисяч гривень зарплати на місяць; має 35 років стажу; відраховує щомісяця 2% від зарплати на свій пенсійний накопичувальний рахунок з сум сплаченого ним податку на доходи фізосіб і 2% єдиного соціального внеску (ЄСВ). По завершенню роботи такий громадянин отримає накопичувальну пенсію протягом 15 років.

Однак для цього його накопичення повинні працювати як мінімум з прибутковістю на рівні + 0,25% вище за рівень інфляції в місяць.

Ще однією обов'язковою умовою є наявність повного стажу в солідарній і накопичувальній системах.

Відповідно, середня пенсія в накопичувальній системі за 15 років у такого українця складе 3,1 тисячі гривень.

Фото minfin.gov.ua/

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