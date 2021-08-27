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Україна

Свідоцтва про початкову освіту видаватимуть в електронній формі, — МОН

19:57 27 серпня 2021
Міносвіти

З середи, 1 вересня, процес замовлення, виготовлення та обліку документів про початкову освіту буде в електронній формі. Це випливає з наказу Міносвіти.

Тепер документи будуть видаватися на кожному рівні повної загальної середньої освіти. Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту буде зберігатися в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЕДЕБО).

Серед переваг нової процедури:

  • швидка видача паперових копій свідоцтв;
  • швидке виправлення помилок;
  • скорочення витрат на виготовлення документів;
  • зменшення бюрократизації системи управління освітою.

Паперові копії електронного свідоцтва видаються протягом п'яти днів при зверненні батьків до школи, вони засвідчуються підписом директора.

Нагадаємо, для школярів відмінили частину довідок, які необхідно здавати до початку навчального року.

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