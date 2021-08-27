У найближчий тиждень погода в Україні може змінитися. Про це «ФАКТАМ» розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня.

У північно-східних регіонах буде прохолодно — від +18 до +24 градусів, а на півдні та сході — до +32 градусів.

«З 1 вересня ми очікуємо нового зниження температури до діапазону 15−20 градусів, а на півдні стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 25. Тобто початок вересня буде досить прохолодним. Крім того, 1 і 2 вересня очікуються дощі по всій країні. Після цього температура знизиться до кліматичної норми вересня», — дала прогноз Голеня.

А ось за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, на початку вересня має зберегтися хороша погода.

«Що стосується осені, то ще 10 днів українці будуть радіти теплу, проте вже в другій декаді вересня похолодає та підуть дощі», — дав прогноз Горбань.

Нагадаємо, що синоптик, який на диво точно передбачив погоду на літо, прогнозує ранній сніг.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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