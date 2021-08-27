Спланована акція: Офіс генпрокурора розповів, як Росія підготувала «Іловайский котел»

«Іловайський котел» був спланований Москвою заздалегідь. До таких висновків дійшла слідча група Офісу генпрокурора, повідомив на брифінгу глава Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Юрій Рудь.

«На підставі тих доказів, які є зараз, і ми отримали в кримінальному провадженні, ми можемо зробити зараз висновок про те, що, на нашу думку, віроломне вбивство було сплановане збройними силами Російської Федерації заздалегідь», — цитує главу Департаменту УНН .

На користь цієї версії говорить той факт, що російські військові і їх техніка заходили в Україну з замальованими позначеннями, які ідентифікують приналежність до Збройних сил РФ і конкретних підрозділів, без жетонів і документів, що повинно було максимально утруднити ідентифікацію конкретних військовослужбовців і їх приналежність до збройних сил противника.

Крім того, була застосована тактика заманювання українських військових в так звані «зелені коридори», уздовж яких вже були облаштовані укріплення і позиції для нападу з засідки.

Нагадаємо, за офіційними даними Генштабу, в боях за Іловайськ в серпні 2014 року загинули 220 військових, 44 отримали поранення, 40 зникли без вісти. Ще 13 військовослужбовців за станом на серпень 2019 року залишалися в полоні бойовиків.

А екс-глава Генштабу Віктор Муженко в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив упевненість в тому, що українська армія могла втримати Іловайськ.

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter