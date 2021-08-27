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«Жовта та смердить»: кияни скаржаться на брудну воду з-під крана

14:51 27 серпня 2021
Кран

У Києві багато скарг на погану якість води з крана, незважаючи на недавнє зростання тарифів. Про це повідомляє ТСН.

За словами киян, вода «жовта і смердить», а при використанні фільтрів на них залишається велика кількість бруду. Причому в «Київводоканалі» заявляють: їх вода настільки чиста, що її можна пити сирою. Але з цим не згодні багато жителів Києва.

На Дніпровській водозабірній станції показали журналістам процес очищення. Стверджується, що фільтрам вже 60 років. Жовтуватий колір води пояснюють тим, що вона береться в Дніпрі і на Десні.

Журналісти перевірили якість води в незалежній лабораторії.

«Забарвленість та перманганатная окислюваність. Бактерії, або на водопровідних трубах відкладення цвілі, або якогось грибка», — заявили експерти по одній із проб.

«Забарвленість. Мутність, марганець і перманганатная окислюваність», — результати другої проби.

За словами працівників лабораторії, постійно фіксуються випадки перевищення норм шкідливих речовин у воді. Це відбувається у всіх районах Києва.



Нагадаємо, в «Київводоканалі» заявили, що для порятунку Дніпра необхідні дорога реконструкція і модернізація очисних споруд.

Фото: pixabay.com

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