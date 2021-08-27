МОЗ затвердило нові карантинні заходи в дитячих садках

У МОЗ вирішили, як будуть працювати дитячі садки в Україні, починаючи з 1 вересня. З огляду на те, що новий штам коронавірусу «Дельта» небезпечний і для дітей, було вирішено, що карантинні заходи посиляться і доповняться. Про це йдеться в наказі Міністерства охорони здоров'я.

Так, було вирішено, що від працівників дитсадка не вимагатимуть обов'язкового щеплення проти коронавірусу, але керівництво закладу має провести інформкампанію і розповісти про важливість вакцинації.

День в дитсадку повинен починатися з перевірки температури у співробітників і наявності масок (респіраторів). Маски можна не використовувати лише при роботі в групі (класному приміщенні).

Кімнати в дитсадку повинні провітрюватися не менше 15 хвилин перед приходом дітей. Вихователь зустрічає свою групу на вулиці, перевіряє температуру у дітей і тільки після цього заводить малюків в будівлю.

На період карантину в дитсадках заборонені батьківські збори (крім дистанційних), запрошення аніматорів, творчих колективів, фотографів не з числа співробітників дитсадка, інших осіб.

Дітям не можна грати м'якими іграшками, а дорослі повинні стежити, щоб в групу ніхто не заходив у вуличному взутті. Як і раніше, під забороною тканинні рушники для витирання рук. Їх вимагають замінити електросушарками або паперовими рушниками.

На вході в дитсадок повинні знаходитися пляшки (флакони) з антисептиком (розміщені так, щоб вони були недоступні для дітей) і контейнери для утилізації використаних масок.

«ФАКТИ» з'ясували, які довідки можуть вимагати в дитячому саду від дитини, а яку медичну документацію вже скасували. Також з'явилося роз'яснення, чи можуть відмовити у відвідуванні садка невакцинованим дітям.

Фото pixabay.com

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