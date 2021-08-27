Літак Зеленського не зміг сісти в Кишиневі

Літак українського президента Володимира Зеленського не зміг сісти в аеропорту Кишинева через погодні умови. Як повідомляє Думська, столиця Молдови вранці не приймала літаки через сильний туман, а тому борт номер один повернувся в Україну і приземлився в Одесі.

Президент Зеленський був запрошений 27 серпня в Молдову, де святкується День Незалежності. Зеленського чекали на урочистостях на центральній площі Кишинева. Далі в планах була багатостороння зустріч президентів — крім Зеленського, лідер Молдови Майя Санду чекала прибуття перших осіб Польщі і Румунії. Спільна заява чотирьох президентів очікувалася після 12.00.

Тепер графік святкових заходів зміщений на годину. Запізнився не тільки український президент — лідер Румунії Клаус Йоханніс не зміг вилетіти з Бухареста і теж через погодні умови. На церемонії урочистого покладання квітів до пам'ятника Стефану Великому і на військовому параді компанію президентці Санду склав польський лідер Анджей Дуда.

Станом на 12.00 президентський борт Володимира Зеленського дозаправився в Одесі і вилетів в Молдову.

Нагадаємо, напередодні погода зробила неприємний сюрприз жителям Одеси — місто накрила сильна злива. А в День Незалежності України в деяких західних регіонах через погоду довелося скасувати частину заходів.

Фото president.gov.ua

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