Раніше, ніж очікувалося: названо можливу дату посилення карантину в Україні

В Україні, де сплеск захворювань коронавірусної інфекцією очікують у жовтні-листопаді 2021 року, карантин можуть посилити вже у першій половині вересня.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко, передає «Коронавірус.інфо».

«Практично кожен регіон вже наближається до показників „жовтої“ та „помаранчевої“ зон. Вже в першій половині вересня очікується вихід України з „зеленої“ зони. Наразі критична ситуація у Чернівецькій області», — зазначив він.

Ось такі дані дає МОЗ за добу, що минула, по регіонам.

Відзначається, що поки ситуація в країні контрольована. «Кількість госпіталізації все ще переважає над виписками. Показово, що „ковідні“ ліжка заповнюються меншими темпами: якщо раніше показник був на рівні 15%, то зараз — 12%», — додав Юрій Ганіченко.

Нагадаємо, що у серпні було ухвалено рішення щодо продовження адаптивного карантину в Україні до 1 жовтня.

А у Києві в тестовому режимі запустили електронную систему подачі заявок, в якій можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду у громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень.

Фото з Pixabay.

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