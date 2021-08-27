З Днем знань: кращі поздоровлення і картинки на 1 вересня і Перший дзвоник

Наступної середи, 1 вересня, в Україні почнеться новий навчальний рік. Причому, як запевняють в уряді, у звичному режимі. У День знань діти підуть в школи, де пройдуть урочисті лінійки і пролунає перший дзвоник.

Україна поки що залишається у «зеленій» карантинній зоні. Однак якщо країна перейде на «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки, то роботу у звичайному режимі продовжать школи, в яких більше 80% педагогів вакциновані проти COVID-19.

Редакція «ФАКТІВ» вітає учнів, їхніх батьків, а також педагогів з прийдешнім Днем знань. Нехай новий навчальний рік принесе школярам багато нових цікавих відкриттів, їхнім батькам — радість від успіхів дітей, а педагогам бажаємо уважних і старанних учнів.

Пропонуємо вам гарні привітання та листівки з 1 вересня.

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Нехай День знань завжди буде для вас радісним і довгоочікуваним днем, а весь навчальний рік — успішним. Нехай контрольні не лякають, питання вчителів не заганяють у глухий кут, а уроки будуть цікавими та пізнавальними. І пам'ятайте, що навчання — світло.

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З 1 вересня! Нехай цей день стане стартом надзвичайно пізнавального та успішного року, який запам'ятається та принесе не лише нові знання, але й вірних друзів, позитивні емоції та радість від спілкування. Будьте сповнені ентузіазму та цілеспрямованості! Нехай все у вас вийде.

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Нехай цей новий рік навчальний

Несе вам добрі дні,

Уроки най будуть цікаві,

Хай не пустують учні.

Щоб зарплатня не «ображала»,

Щоб керівництво шанувало!

Шоб все складалось, як бажалось,

Щоб все задумане вдавалось!

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Дорогі вчителі! Бажаємо вам неймовірних сил, здоров'я, натхнення, оптимізму, ентузіазму, сміливості, наполегливості, рішучості, бадьорості і багато чудових ідей, щоб поповнити голови учнів новими знаннями, щоб зробити цей навчальний рік вельми успішним і плідним.

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Перше вересня все ближче,

З кожним роком йдемо вище.

Хоч і важко, та дарма,

Бо без праці знань нема.

Котик радо позирає

Та запрошення чекає.

Навіть гусінь-черв'ячок

Всіх вітає діточок! (С. Гордієнко).

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Фото з Pixabay.

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