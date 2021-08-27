І холодний осінній дощ, і літня спека: синоптики розповіли про погоду на початку вересня

Раніше синоптики повідомляли, що погодну ситуацію в Україні визначатимуть циклони. Як зміниться погода найближчими днями та які сюрпризи готує нам початок вересня? З цими питаннями «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— Найближчим часом в Україні буде досить контрастний температурний фон. Так, у північно-східній частині країни очікується плюс 18−24, а на півдні та сході буде 26−32 градуси тепла, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — У вихідні температура підвищиться в західних і північних областях до 25−28 вище нуля. Але з 1 вересня ми очікуємо нового зниження температури до діапазону 15−20 градусів, а на півдні стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 25. Тобто початок вересня буде досить прохолодним. Крім того, 1 і 2 вересня очікуються дощі по всій країні. Після цього температура знизиться до кліматичної норми вересня. Пізніше, можливо, вона й підніметься.

У п'ятницю, 27 серпня, дощі пройдуть місцями на заході, півночі та сході України, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у західних областях стовпчики термометрів місцями опустяться до плюс 17, а в Луганській області повітря прогріється до 29 градусів тепла.

У суботу, 28 серпня, грозові дощі можливі на заході країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у західних областях стовпчики термометрів місцями опустяться до позначки плюс 17, а на сході країни та у Криму температура може піднятися до 31 градуса.

У неділю, 29 серпня, дощі з грозами очікуються на заході України, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Найпрохолодніше буде в західних областях — місцями близько 18 градусів. Справжня літня спека буде у східних і південних регіонах — до 33 градусів тепла.

У понеділок, 30 серпня, в західних областях, як і раніше, дощитиме. На півночі й півдні місцями можливі грози, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у західних областях стовпчики термометрів покажуть плюс 19, на сході буде до 33 градусів тепла.

У вівторок, 31 серпня, невеликі дощі місцями по всій Україні, крім східних областей. Швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на заході потеплішає до 20−21 градуса, а на сході й півдні, як і раніше, спека — 32 градуси.

За словами народного синоптика Володимира Деркача, третій відрізок серпня ще буде радувати теплом, але вже помірним. «Ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі. Попри те, що протягом серпня час від часу буде спостерігатися зниження температури, не бачу підстав називати місяць дуже холодним», — повідомив раніше «ФАКТАМ» Володимир Деркач.

Нагадаємо, що в інтерв'ю «ФАКТАМ» народний синоптик Леонід Горбань розповів, що 27-го і 29 серпня можливі дощі.

— Який погоди варто очікувати восени?

— Що стосується осені, то ще 10 днів українці будуть радіти теплу, проте вже у другій декаді вересня похолодає та підуть дощі, — розповів «ФАКТАМ» Леонід Горбань. — На початку третьої декади вересня можливі два-три дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця та засмутить наприкінці сильними дощами й нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі та ранній сніг.

— Що скажете про майбутню зиму?

— На зиму поки що не робив прогноз, оскільки зазвичай розрахунки можливі не раніше ніж за три місяці, проте впевнений, що вона буде холодною: грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами у першій декаді та невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами й снігопадами, — говорить народний синоптик. — Січень почнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози — у другій половині місяця. Снігу буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурі.

Також Леонід Горбань в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» спрогнозував, що у 2024 році на Україну та південь Східної Європи очікує посуха.

Фото Pixabay

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