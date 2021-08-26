26.72 / 26.93 31.26 / 31.62
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні з'являться кібервійська: деталі

22:32 26 серпня 2021
кібервойска

В українській армії з'являться спеціальні підрозділи — кібервійська. Про це йдеться в указі Володимира Зеленського від 26 серпня.

Указ президента базується на рішення Ради нацбезпеки, прийнятому ще в травні поточного року. Тоді РНБО дійшла висновку, що в складі Міноборони потрібно створити кібервійська і доручити їм запобігати збройним конфліктам і давати відсіч нападкам агресора в кіберпросторі.

До складу кібервійськ повинні увійти як військовослужбовці, так і резервісти, офіцери запасу, цивільні співробітники Міноборони. Яким чином буде формуватися новий підрозділ і як планується його фінансувати, повинна прописати Верховна Рада в двомісячний термін.

Нагадаємо, вперше про створення кібервійськ в рядах Збройних Сил України заговорили в 2017 році. При РНБО було сформовано Національний координаційний центр кібербезпеки, а також було вирішено, що підрозділи, відповідальні за кібербезпеку, повинні отримувати солідну доплату.

В системі Нацполіціі Департамент кіберполіції, існує ще з 2016 року. Підрозділ займається кіберзлочинами, протидією інтернет-піратству, виявленням фішингових сайтів.

Фото pixabay.com

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Полякова

Оля Полякова оцінила вокальні дані Тіни Кароль після її дуету з Андреа Бочеллі

олег винник

Улюбленець вовчиць Винник потрапив під шквал критики: що сталось

В Одесі

Одесу затопило: вражаючі фото наслідків «залпової зливи»

лічильники

Нові тарифи на електроенергію: як українцям вписатися в норму й платити менше

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.