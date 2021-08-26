В Україні з'являться кібервійська: деталі

В українській армії з'являться спеціальні підрозділи — кібервійська. Про це йдеться в указі Володимира Зеленського від 26 серпня.

Указ президента базується на рішення Ради нацбезпеки, прийнятому ще в травні поточного року. Тоді РНБО дійшла висновку, що в складі Міноборони потрібно створити кібервійська і доручити їм запобігати збройним конфліктам і давати відсіч нападкам агресора в кіберпросторі.

До складу кібервійськ повинні увійти як військовослужбовці, так і резервісти, офіцери запасу, цивільні співробітники Міноборони. Яким чином буде формуватися новий підрозділ і як планується його фінансувати, повинна прописати Верховна Рада в двомісячний термін.

Нагадаємо, вперше про створення кібервійськ в рядах Збройних Сил України заговорили в 2017 році. При РНБО було сформовано Національний координаційний центр кібербезпеки, а також було вирішено, що підрозділи, відповідальні за кібербезпеку, повинні отримувати солідну доплату.

В системі Нацполіціі Департамент кіберполіції, існує ще з 2016 року. Підрозділ займається кіберзлочинами, протидією інтернет-піратству, виявленням фішингових сайтів.

Фото pixabay.com

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