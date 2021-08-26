В Україні готуватимуть лікарів-інтернів по-новому: деталі

З 1 січня 2022 МОЗ змінить правила підготовки майбутніх лікарів. Випускникам медичних вузів встановлено новий порядок проходження інтернатури. Зокрема, вводиться рейтинговий конкурс і система рейтингового розподілу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами глави МОЗ, на конкурсі в інтернатуру будуть враховуватися середній навчальний бал, результати іспиту КРОК-2 і практичного (клінічного) іспиту. Також буде працювати система рейтингового розподілу випускників медвузів (випускник буде визначати свій топ-5 пріоритетів серед спеціальностей, бази стажування та установ для підготовки в інтернатурі).

МОЗ пообіцяв частково оновити держзамовлення на підготовку лікарів-інтернів. «Епідемія коронавірусу показала нам вразливі місця, наприклад, суттєво зріс запит на лікарів-анестезіологів», — пояснив Ляшко.

Нагадаємо, «ФАКТИ» з'ясували найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів у 2021 році. А експерти з ринку праці прогнозують, що в майбутньому стануть дуже перспективними професії, пов'язані з доглядом за літніми людьми.

Фото pixabay.com

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