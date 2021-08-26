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Україна

Локдаун в Україні: Кузін назвав орієнтовні терміни

19:42 26 серпня 2021
локдаун

Восени в Україні можуть ввести новий локдаун. Головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що це трапиться в листопаді в зв'язку з новою хвилею захворюваності COVID-19. Як уточнив Кузін в інтерв'ю BBC News Україна, при продуманій політиці локдаун можна буде відтягнути до грудня-січня або навіть зовсім не допустити.

Поки ж аналіз поширення коронавірусної інфекції каже, що новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді. За словами Кузіна, ситуація з ковідом погіршується в усіх регіонах України. Найбільший сплеск спостерігають на сході і в західних областях.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Херсонської області звернув увагу, що небезпечний штам коронавірусу «Дельта» проник в Україну з окупованих територій (з Криму і ОРДЛО), а також із РФ, а тому за кількістю інфікованих вперед вирвалися області, які межують з Росією.

А академік НАН України Сергій Комісаренко вважає, що число інфікованих українців зростатиме після завершення відпускного сезону і через деякий час після масових заходів на День Незалежності.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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