Росія побоюється ГУР МО України та може готувати кампанію проти керівництва розвідки, — ЗМІ

Російські спецслужби підготували аналітичний звіт про співпрацю України та НАТО. У звіті висловлюється стурбованість зростанням ефективності української військової розвідки в результаті співпраці з колегами з НАТО та досягнутому у війні на Донбасі досвіду, пише сайт golos.ua.



«Підтверджують це і численні заяви російських експертів, зокрема директора Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова, який відзначає введення розвідниками новітніх технологій управління та моніторингу, а також доступ до західних розвідувальних даних і інновацій в результаті співпраці з блоком НАТО», — наголошується в публікації.

Особливу увагу російські спецслужби в своєму аналітичному звіті приділяють ситуації в Чорноморському регіоні. Зокрема, росіяни стурбовані зростанням активності та масштабами щорічних міжнародних військових навчань за участю України та країн НАТО. Звертається увага, що в ході останніх маневрів «Сі Бриз-2021» Україна із західними партнерами відпрацьовувала сценарій протидії російському вторгненню. Не залишилися без уваги й отримані від зарубіжних партнерів новітні комплекси контролю надводних і підводних цілей, розміщені на острові Зміїний.

Фахівці російських спецслужб відзначають, що «є ризик втрати збройними силами Росії трьох ключових переваг, які повинні забезпечити тотальне домінування на українському театрі військових дій, а саме:

• чинника раптовості;

• стрімкого розвитку дій;

• істотної кількісної та якісної переваги.

Вищезазначене ставить під сумнів успішність реалізації силового сценарію як основного фактора тиску на керівництво України з боку РФ".

Особливе занепокоєння росіян викликає високий рівень ефективної співпраці з ГУР МО України спецслужб Великобританії та Туреччини.

Відзначається здатність української розвідки істотно ускладнити плани по вторгненню в Україну навіть власними силами, без формального залучення ЗСУ.

«В якості протидії українській розвідці спецслужбам РФ ставиться завдання щодо перешкоджання подальшому розвитку міжнародного співробітництва розвідки та розгортання широкої кампанії з дискредитації керівництва ГУР МО України як перед світовою спільнотою, так і серед представників української влади», — наголошується в публікації.

У більш широкому плані наголошується на необхідності посилення роботи щодо зниження довіри до України як надійного і стабільного партнера на міжнародному рівні.

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