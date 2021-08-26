Росія побоюється ГУР МО України та може готувати кампанію проти керівництва розвідки, — ЗМІ
Російські спецслужби підготували аналітичний звіт про співпрацю України та НАТО. У звіті висловлюється стурбованість зростанням ефективності української військової розвідки в результаті співпраці з колегами з НАТО та досягнутому у війні на Донбасі досвіду, пише сайт golos.ua.
«Підтверджують це і численні заяви російських експертів, зокрема директора Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухова, який відзначає введення розвідниками новітніх технологій управління та моніторингу, а також доступ до західних розвідувальних даних і інновацій в результаті співпраці з блоком НАТО», — наголошується в публікації.
Особливу увагу російські спецслужби в своєму аналітичному звіті приділяють ситуації в Чорноморському регіоні. Зокрема, росіяни стурбовані зростанням активності та масштабами щорічних міжнародних військових навчань за участю України та країн НАТО. Звертається увага, що в ході останніх маневрів «Сі Бриз-2021» Україна із західними партнерами відпрацьовувала сценарій протидії російському вторгненню. Не залишилися без уваги й отримані від зарубіжних партнерів новітні комплекси контролю надводних і підводних цілей, розміщені на острові Зміїний.
Фахівці російських спецслужб відзначають, що «є ризик втрати збройними силами Росії трьох ключових переваг, які повинні забезпечити тотальне домінування на українському театрі військових дій, а саме:
• чинника раптовості;
• стрімкого розвитку дій;
• істотної кількісної та якісної переваги.
Вищезазначене ставить під сумнів успішність реалізації силового сценарію як основного фактора тиску на керівництво України з боку РФ".
Особливе занепокоєння росіян викликає високий рівень ефективної співпраці з ГУР МО України спецслужб Великобританії та Туреччини.
Відзначається здатність української розвідки істотно ускладнити плани по вторгненню в Україну навіть власними силами, без формального залучення ЗСУ.
«В якості протидії українській розвідці спецслужбам РФ ставиться завдання щодо перешкоджання подальшому розвитку міжнародного співробітництва розвідки та розгортання широкої кампанії з дискредитації керівництва ГУР МО України як перед світовою спільнотою, так і серед представників української влади», — наголошується в публікації.
У більш широкому плані наголошується на необхідності посилення роботи щодо зниження довіри до України як надійного і стабільного партнера на міжнародному рівні.202
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