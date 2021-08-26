«Дарниця» отримала від БХФЗ 250 тисяч фунтів за витрати на суд у Лондоні, — ЗМІ

Директорка з розвитку БХФЗ Ірина Ржепецька заплатила фармацевтичній компанії «Дарниця» 250 тис. фунтів (близько 350 тис. доларів США). Ця оплата є відшкодуванням юридичних витрат «Дарниці» в судовому процесі проти менеджерів БХФЗ та родини Безпалько у Високому суді справедливості у Лондоні, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на пресслужбу «Дарниці».

«У відповідь на запит щодо перебігу судового процесу проти менеджерів БХФЗ та родини Безпалько в Англії: «Компанія «Метабей», яка належить Ржепецькій, не оскаржувала рішення англійського суду про арешт її рахунків. Пані Ржепецька компенсувала нам витрати на адвокатів, які представляли «Дарницю» в англійській справі», — повідомляє «РБК-Україна» та нагадує, що Ірина Ржепецька є донькою Миколи та Людмили Безпальків, які з 1994 року на різних посадах керують Борщагівським хімфармзаводом та контролюють більшість акцій цього підприємства.

Нагадаємо, в основі претензій до Ржепецької у Високому суді справедливості (Лондон) полягає підозра в умисному заподіянні збитків підприємству та його акціонерам на суму щонайменше 6.8 млн доларів США. У жовтні 2017 року найбільший акціонер БХФЗ фармакологічна компанія «Дарниця» (володіє 31% акцій БХФЗ) звернулася до аудиторської компанії «Крестон Джі Сі Джі Аудит» з метою оцінки фінансового стану БХФЗ та виявлення можливих фактів фінансових зловживань з боку посадових осіб БХФЗ. Аудитори дійшли висновку, що у 2015−2016 роках 30% всіх платежів БХФЗ за сировину сплачувались на рахунок англійської фірми «Метабей», яка належить Ірині Ржепецькій.

У березні 2021 року Високий суд справедливості у Лондоні арештував рахунки британської компанії «Метабей», яка є посередником при закупівлі заводом фармацевтичної сировини у німецької компанії «Фармаплант».

Тим часом у Господарському суді м. Києва відповідачами в аналогічній справі, окрім самої Ржепецької, є ще 7 топ-менеджерів та акціонерів БХФЗ: гендиректор підприємства до 2018 року Л. Безпалько, гендиректор до 2021 року Ю. Здаревська, гендиректор з 2021 року М. Пасічник, голова Наглядової ради М. Безпалько, член Наглядової ради та заступник гендиректора з інвестиційно-юридичних питань О. Голобородько, член Наглядової ради та комерційний директор Є. Сова, член Наглядової ради та фіндиректор Т. Артеменко. Вважається, що всі ці особи брали свідому участь у виведенні коштів БХФЗ на фірму Ржепецької.

Крім того, у Німеччині та Швейцарії, де у «Метабей» є контрагенти і рахунки, Ірина Ржепецька підозрюється в ухиленні від сплати податків та у відмиванні грошей.

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