Біженців з Афганістану в Україні планують розмістити в порожніх виправних колоніях Київської області. Про це «Фактам» повідоми співробітник Міністерства юстиції, який побажав залишитися невідомим.

— Інформація про те, що афганських біженців збираються розмістити в порожніх приміщеннях українських виправних колоній, — це не фейк. Дійсно, існує такий проєкт, — розповідає співробітник Міністерства юстиції. — Це була задумка МВС. Існує лист від міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на ім'я прем'єр-міністра Шмигаля, в якому той просить допомогти якось влаштувати в Україні до 5 тисяч біженців з Афганістану.

Для цих цілей у нас просили, щоб ми виділили дві порожні виправні колонії в Київській області — Ірпінську і Бучанську. Але ми проти цього. Річ в тім, що ці дві колонії ми вже давно виставили на продаж, про що є відповідне оголошення на сайті ProZorro Sale. Є надія, що на ці порожні будівлі все-таки знайдеться покупець. У цих колоній зручне розташування, вони знаходяться поруч зі столицею. Хоча якщо їх передадуть на баланс Державній міграційній службі, щоб все було по документах, в Міністерстві юстиції заперечувати не будуть. Ми, звичайно, не проти того, щоб розміщувати в своїх порожніх виправних колоніях біженців — це плюс в карму Україні.

Ірпінська колонія

Бучанська колонія

Але поки документів про передачу приміщень на баланс Державній міграційній службі немає, ми, в якості альтернативи, запропонували МВС селити біженців у Чернігівській колонії № 44. Ця колонія більш комфортна. Там навіть є так званий «будинок дитини», де повинні були відбувати термін жінки-в'язні з дітьми і який будували іноземці. Однак у МВС не хочуть до Чернігова. Кажуть, що під Києвом і інфраструктура краща, і афганське посольство недалеко.

Чернігівська колонія

— А скільки біженців могло б розміститися в Ірпінській та Бучанській колоніях?

— Осіб 500, не більше. До того ж ці колонії потребують великої реконструкції, щоб там створити необхідні умови і могли перезимувати люди. Інакше вони просто замерзнуть. Там навіть ув'язнені в останні роки, поки колонії були чинними, грілися за допомогою обігрівачів.

— А взагалі людей в таких місцях розміщувати допустимо? Все-таки в'язниця, навіть якщо вона вже не діє.

— Ці колонії не камерного типу. В'язнів там утримували не в камерах, а в будівлі на зразок казарми. Прецеденти такі вже були в Україні. Коли в Прилуках проходили військові навчання, там на території колишньої дитячої колонії розміщувалися військовослужбовці.

«ФАКТАМ» став відомий зміст листа міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського прем'єр-міністру Денису Шмигалю. У цьому листі, зокрема, міністр МВС пропонує виділити на капітальний ремонт Бучанської та Ірпінської виправних колоній 100 мільйонів гривень. При цьому планується залучити до ста чоловік, які будуть працювати як обслуговуючий персонал для біженців: кухарі, медики, будівельники та представники інших професій. Так само в цьому листі зазначено, що на утримання самих афганських біженців в Україні може піти до 264 мільйонів гривень на рік.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що зараз відбувається в Афганістані після приходу до влади талібів.

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