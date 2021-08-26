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Україна

Диплом під загрозою: за що у бакалаврів і магістрів можуть відібрати «корочку» про вищу освіту

16:49 26 серпня 2021
Диплом

Кабмін України затвердив порядок, який передбачає, що вищі навчальні заклади зможуть анулювати ступені бакалаврів і магістрів за порушення академічної чесноти. Це рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

Скасування ступеня вищої освіти відбувається при виявленні в кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, обману, або буде встановлено, що робота була підготовлена за допомогою хабара. Такі рішення можуть прийматися по відношенню до молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів.

Порядок встановлення фактів порушення академічної чесноти розробляється вченою радою кожної установи. До розгляду приймаються повідомлення, які подані на офіційну адресу вузу із зазначенням ПІБ людини, обвинуваченої в плагіаті або фальсифікації, з інформацією про порушення та доказами.

Людина, котра перевіряється, може сама відмовитися від ступеня вищої освіти, а потім відновитися в навчанні.

Нагадаємо, Ілля Ківа розповів подробиці про свою дисертацію.

Фото: pixabay.com

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