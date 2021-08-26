1 вересня на носі: що кажуть лікарі про загрозу коронавірусу для дітей

В Україні, де 1 вересня у звичайному режимі почнеться новий навчальний рік, існує загроза спалаху коронавірусу серед дітей.

Так, лікар-епідеміолог Людмила Мухарська у коментарі «РБК-Україна» нагадала ситуацію в одеському таборі «Молода гвардія», де у школярів та персоналу діагностували коронавірус. Вже відомо про понад 80-т хворих, у деяких підтверджений штам «Дельта».

«Серед дітей ризик виникнення спалаху існує», — зазначила медик і додала, що в Україні ведуться розмови про вакцинацію всіх дітей. Однак для цього потрібна нормативна база та розпорядчі документи, які вводитимуть цю вакцинацію.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило свої рекомендації з вакцинації дітей, дозволивши в окремих випадках робити щеплення проти коронавірусу навіть 12-річним. Правда, підходить для цього лише один препарат — Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Фото з Pixabay.

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