Працівники ДФС, яких звинувачують у викраденні жінки, не мають потрапити до БЕБ, — Іванов

Справу, в межах розслідування якої співробітників ДФС звинуватили у викраденні жінки, веде слідчий Дмитро Пташинський, родина якого нібито пов'язана з конвертаційними центрами. Його безпосереднім керівником є начальник Третього відділу розслідування кримінальних проваджень Офісу великих платників податків ДФС Максим Федосов, якого, у свою чергу, звинувачують у придбанні нерухомості в окупованому Донецьку. Про це пише відомий публіцист Сергій Іванов в своєму блозі на CENSOR.NET.

«Пташинський — аномально благополучний з матеріальної точки зору правоохоронець. Має елітну нерухомість, автомобіль представницького класу. Родина слідчого пов’язана з масштабною мережею конвертаційних центрів у Харківській області, успішно займається «обналом», — зазначає Іванов.

Нагадаємо, 30 липня 2021 року вдень посеред вулиці двоє невідомих заштовхали директорку ТОВ «Техноложік» Юлію Шевчук до авто, показали якийсь документ та почали вимагати від жінки підпису під вже готовою заявою щодо діяльності її компанії. У разі відмови їй погрожували пістолетом, обіцяли катувати та запроторити до слідчого ізолятора. Юлія під тиском погодилася на все. Втім, оперативно подала скаргу на дії фіскалів до центрального офісу ДФС.

Також блогер нагадав, що оперативні підрозділи ДФС розпустять після запуску БЕБ. Примітно, що новостворене БЕБ очолив колишній голова ДФС Вадим Мельник. Ймовірно, багато хто з оперативників може залишитися без роботи, тому вони й використовують обмежений час фактичного безвладдя для максимального «заробітку».

«Тим часом безпосередній керівник Пташинського — Федосов у липні 2019 року придбав житловий будиночок в окупованому Донецьку. Він планує перевестися до Бюро економічної безпеки і, наскільки я розумію, перенести за собою методи роботи часів Берії. Але ж цього не станеться, чи не так, пане Мельник?» — підсумував Іванов.

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