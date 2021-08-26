Старт нового навчального року: у Кабміні роз'яснили, коли в школах України почнуться заняття

На засіданні Кабінету міністрів 26 серпня підтвердили заяву МОЗ, зроблену раніше, про те, що навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня.

«Старт нового навчального року відбудеться вчасно — з 1 вересня — і проходитиме у звичному режимі. Зараз країна знаходиться на „зеленому“ рівні, ситуація залишається контрольованою. Це дозволяє почати роботу навчальних закладів у звичайному режимі з дотриманням простих правил. Школи підготовлені, у них є все необхідне», — заявив на засіданні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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При цьому він додав, що дієвим заходом боротьби з ковідом є щеплення. «Важлива умова роботи, що гарантує безпеку вчителя і учня, — вакцинація працівників освіти», — додав він.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що у разі переходу країни на «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпекиув зв'язку з ростом захворювань, у цей період працюватимуть школи, в яких більше 80% педагогів вакциновані проти COVID- 19.

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Фото з Pixabay.

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