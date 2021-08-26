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Кирилівка в оксамитовий сезон: названі переваги та недоліки відпочинку на курорті у вересні

13:43 26 серпня 2021
Кирилівка

В курортній Кирилівці, де майже все літо відпочивальники скаржилися на велику кількість медуз, вересень буде більш комфортним — погода сонячна, дні теплі, хоча море ще не очистилося повністю, медуз набагато менше. Але ця ситуація нестабільна — через час морські мешканці знову опиняються недалеко від берега.

Разом з тим у кінці серпня-початку вересня починають дути східні вітри і відпочивати на пляжі стає некомфортно, пише місцевий сайт.

Крім того, з середини серпня на Азовському морі починається період цвітіння водоростей.

Для тих, хто збирається на курорт у вересні, є і позитивна інформація. З 25 серпня бази відпочинку починають на 25 — 50% знижувати вартість проживання у номерах. Орієнтовно вони падають до цін травня та початку червня.

У селищі продовжує працювати значна частина магазинів, кафе, дельфінарій.

Температура повітря вдень коливатиметься від 25 до 28 градусів, а вночі 18−22 градусів.

Нагадаємо, у цьому році у Кирилівці псували відпочинок не тільки медузи, але й аномальна кількість комарів, бруд, відсутність водопостачання на Фетодовій косі та Пересипу.

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