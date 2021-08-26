Німецький лоукостер Eurowings починає польоти в Україну: у скільки обійдеться переліт до Німеччини

Після того як Німеччина відкрила кордони для вакцинованих українців, з середи, 1 вересня, німецький лоукостер Eurowings починає польоти за маршрутом Дюссельдорф — Київ. Про це повідомляє Avianews.

Рейси здійснюватимуться на літаках Airbus A319 три рази в тиждень — по понеділках, середах і п'ятницях. У Києві приймати їх буде аеропорт «Бориспіль».

З інформації системи бронювання на сайті лоукостера витікає, що вартість квитків на рейс з Києва становить від 89,99 євро до 189,99 євро, а з Дюссельдорфа — від 49,99 євро до 99,99 євро.

Лоукостер Eurowings — дочірня компанія Lufthansa. Вона вводить нову норму для провезення ручної поклажі за найдешевшими квитками по тарифу Basic. Якщо раніше допускалися сумки розміром 55×40×23 см, то з 31 серпня — тільки 40×30×25 см.

Раніше повідомлялося, що німецька авіакомпанія Lufthansa домовилася з РФ про рейси в Москву та Санкт-Петербург.

Фото: pixabay.com

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