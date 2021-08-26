За сценарієм 2020 року: медики розповіли, коли чекати на сплеск заражень COVID-19

В Україні, де кількість хворих на ковід за минулу добу вже перевищило 1,5 тисячі, восени очікується сплеск COVID-19, який може проходити за сценарієм 2020 року.

Як пише «РБК-Україна», такої точки зору дотримується головний санітарний лікар Ігор Кузин, який передбачає, що сплеск заражень можливий приблизно у жовтні-листопаді цього року. Хоча міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко днями заявив, що найбільше зростання випадків захворювань на ковід очікується у зимовий період.

У той же час співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC) Павло Ковтонюк допускає, що збільшення кількості хворих можливе або вже у вересні, або трохи пізніше — у жовтні-листопаді.

Про сплеск у вересні-жовтні говорив і голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, незважаючи на те, що країна все ще залишається у «зеленій» зоні, вже є перевищення рівня захворюваності у деяких областях. «МОЗ очікує пікові навантаження приблизно у жовтні. Деякі вчені прогнозують сплеск на вересень-жовтень. Дані ЄС та ВООЗ збігаються з цими термінами», — додав він.

До речі, станом на 24 серпня показники «зашкалюють» у двох областях — Чернівецькій та Львівській. Ще у кількох регіонах, у тому числі і столиці, також зафіксовані перевищення показників.

Про небезпеку вірусу «Дельта» та пікових навантаженнях на медичну систему говорив і президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров. За його словами, «індійський» штам підступний — він у 3−4 рази більше контагіозний ніж альфа-штам.

«Поступове зростання випадків наразі в умовах ігнорування вакцинації та протиепідемічних норм призведе до того, що подальший приріст буде набагато більш інтенсивним. Це будуть вже не сотні випадків на добу, а тисячі. Ймовірно, що у вересні-жовтні ми будемо на піку», — додав він.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував старт навчального року з 1 вересня у звичайному режимі. За його словами, якщо країна вийде із «зеленої» карантинної зони, рішення про продовження навчального процесу у штатному режимі ухвалюватиметься, виходячи з кількості вакцинованих педагогів.

Фото з Pixabay.

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