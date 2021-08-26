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Повернення «чупакабри»: під Рівним у пастку потрапив лисий звір з дуже довгим хвостом

10:10 26 серпня 2021
чупакабра

В Україні знову заговорили про «чупакабру» після того, як в селі Рокитне Рівненської області з дворів у селян почала масово зникати птиця.

Місцеві мисливці поставили капкан й зловили звіра, зовнішній вигляд якого спантеличив навіть досвідчених людей. Вони впевнені, що це — «чупакабра». Про це в сюжеті ТСН.

За словами жителя села Миколи Ничипорука, він побачив на своєму подвір'ї худющого звіра, майже без шерсті та з дивно довгим хвостом, схожим на антену.

Вид «чупакабри» з незвичайними передніми лапами, довгими вухами і хвостом-антеною здивував селян. Один з мисливців припустив, що це гібрид собаки і лисиці.

Інші припустили, що на знімку — сильно виснажений шакал, який, можливо, хворий на сказ і тому позбувся шерсті.

Селяни вважають, що зловили самця, значить десь є ще самка.

Мисливці закликають людей бути обережними з подібними тваринами, адже вони можуть переносити хвороби. Тому про їхню появу слід повідомляти відповідні служби.



Хоча ці тварини незвичайні для Рівненщини, але їх вже помічали і в сусідніх областях. Точно визначити, що це за звір і на що хворий, могли б тільки фахівці після розтину.

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