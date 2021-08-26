Готуються до великої регіональної війні: військовий експерт пояснив нарощування військ РФ у Криму

Росія, яка останнім часом, за словами президента США Джо Байдена, збільшила кількість кібератак на американські держустанови і компанії, нарощує свою військову присутність у Криму та готується до регіональної війни.

Про це в ефірі «Україна 24» заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи плани Путіна щодо створення на окупованому півострові десантно-штурмового полку, формування якого Кремль планує завершити до 1 грудня поточного року.

«Вони готуються до великої регіональної війні. Вони хочуть включити Сирію у блок безпеки ОДКБ (Організація договору щодо колективної безпеки, куди входять деякі колишні республіки СРСР, — Авт.), і якщо в Сирії виникнуть якісь проблеми, вони мають забезпечити доставку військ. А це морський шлях через Босфор та Дарданелли. Тому вони підсилюють десантно-штурмові частини для таких перспектив», — пояснив експерт.

За його словами, РФ «покладе всі ресурси» на нарощування своїх військ, навіть посадивши власне населення на продовольчі картки.

«Нам треба діяти у такому контексті, як і зараз — ми співпрацюємо з нашими партнерами, проводимо спільні навчання і нарощуємо свої зусилля у плані боєздатності наших Збройних Сил», — додав Олег Жданов.

Нагадаємо, що колишній радник Путіна, економіст і політичний аналітик Андрій Ілларіонов заявив, що Україні вдалося переконати США у «нездійсненності» Мінських угод. Він нагадав, що за підсумками зустрічі у Женеві і Джо Байден, і Володимир Путін наполягали на виконанні Мінських угод. А на зустрічі президента США з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель пункт про Мінські угодах підтримувала лише Німеччина, але не США.

Фото з сайту Міноборони Росії.

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