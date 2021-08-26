Церковні свята 26 серпня: що категорично заборонено робити у цей день

Серед численних церковних свят серпня, на 26 серпня припадають день пам'яті єпископа Тихона Задонського та преподобного Максима Сповідника. Інші назви свята — «Тихонов день», «Максим-сповідник», «Спасівські діди».

Церква також вшановує пам'ять віддання свята Преображення Господнього, мучеників Іполита, Іринея, Авунда та мучениці Конкордії в Римі.

Тихон Задонський або Тихон Страсний вважається найбільшим православним просвітителем свого часу. Віряни вважають його помічником в позбавленні від всякої зневіри, йому моляться про умиротворення душі.

Максим Сповідник, також відомий як Максим Богослов — християнський подвижник, монах, богослов, викладач у Константинопольській вищій школі.

Вважалося, що у цей день потрібно молитися, щоб врятуватися від стихійних лих, пожеж та різних хвороб. Будинок прийнято було обходити з іконою Божої Матері «Страсна». У селян також існував звичай прибирати в сараях та погребах, заговорювати сіни й зимові сховища від недоброго слова, лихого ока та всякої нечисті.

Небажано у цей день займатися важливими справами, сваритися і з'ясовувати відносини, лихословити і піддаватися заздрості, брехати і обманювати, інакше будуть неприємні наслідки. Небажано було працювати на землі — це завдасть шкоди врожаю.



Наші предки вважали, якщо у серпні багато павутини, то осінь буде довгострокова й гожа. Якщо листя пожовкло — до заморозків.

26 серпня День ангела (іменини) святкують Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Тихон, Яків.

Раніше «ФАКТИ» публікували календар церковних свят на вересень — у православних буде 12 важливих дат.

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