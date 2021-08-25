На Донбасі в День незалежності загинув ще один боєць ВСУ: стало відомо ім'я героя

У День Незалежності України, 24 серпня, на Донбасі, крім молодшого сержанта Олександра Аксьонова, про якого повідомлялося раніше, загинув старший сержант В'ячеслав Пітько, котрий захищав Батьківщину в складі оперативно-тактичного угруповання ''Схід''.

Боєць ВСУ ніс службу на взводном опорному пункті, коли його вбила ворожа куля. Командування та особовий склад ОТГ «Схід» висловили глибокі співчуття родині захисника України.

В'ячеслав Пітько

Раніше повідомлялося, що на Донбасі від кулі снайпера загинув заступник командира бойової машини — вдома у нього залишилися дружина та мати.

Нагадаємо, українські військові та волонтери привітали з Днем незалежності українців, які проживають на окупованій території Донбасу. Над позиціями бойовиків злетіли українські прапори.

Фото з Facebook ОТГ «Схід»

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