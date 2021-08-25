На допомогу прийшли медузи: мешканці моря захистили молодняк на Азові від браконьєрів

Медузи, на яких майже все літо скаржилися відпочивальники на узбережжі Азовського моря, приносять не тільки шкоду та незручності, але й користь. Про це «РИА Мелітополь» розповів директор Приазовського Національного парку Дмитро Воловик.

За його словами, медуз так багато, що вони забивають браконьєрські сітки, псуючи бізнес нелегалам.

Це з'ясували інспектори Нацпарку, які регулярно проводять рейди по виїмці браконьєрських сіток з Азовського моря та Молочного лиману.

Воловик вважає, що зараз ставити сітки не варто — в них все одно потрапить трохи улову.

На думку вчених, навала медуз в Азовському та Чорному морях може повторитися і в майбутньому. На це впливає зміна клімату, забруднення моря, велика кількість у Чорному та Азовському морях інвазивних видів морських організмів.

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