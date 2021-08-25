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Україна

Смертельна ДТП під Полтавою: загинули двоє людей, ще один дорослий та дитина потрапили до реанімації

17:20 25 серпня 2021
ДТП

У середу, 25 серпня, на автодорозі М03 поблизу села Поділ під Полтавою сталася смертельна ДТП. Нагадаємо, днями у Запорізькій області сталася ДТП, в результаті якої живцем згоріло четверо людей.

Як повідомили в обласному главку поліції, за попередньою інформацією, близько 12 години дня автомобіль марки Kia Cerato, під керуванням 32-річного водія наїхав на відбійник.

В результаті аварії загинули 45-річна жінка та 47-річний чоловік.

Сам водій та 8-річна дитина отримали травми і були доставлені до лікарні.

Раніше «ФАКТИ» писали про ДТП в Сватове Луганської області, де водій влетів в електроопору.

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