Бізнес-центр «Ренесанс» розірвав договір оренди з платіжною системою Globalmoney. Компанія має за два місяці покинути приміщення будівлі. Про це повідомив очільник ветеранської ГО «Вибачте, що живі» Данило Турчин на своїй сторінці у Facebook Також він зазначив, що представники Globalmoney вже шукають нові офіси, але ветерани й надалі збираються пікетувати компанію.

«Представники Бізнес-центру „Ренесанс“, під яким триває наша акція протесту, повідомили нам, що розривають договір із „Глобамані“. Нам стало відомо, що бухгалтери сепарів вже шукають собі нове місце. Але нешановні керманичі Глобамані» — Вячеслав Стрєлковський і Олег Міщенко. На території України затишного місця вам вже не знайдеться. Тільки у Москві. Ветерани АТО про це подбають", — заявив Данило Турчин.

Нагадаємо, на минулому тижні ветерани АТО-ООС з ГО «Вибачте, що живі» провели акції протесту під будівлею НБУ та офісом Globalmoney у Києві. Протестувальники передали представнику НБУ заяву, в якій були викладені вимоги щодо розслідування діяльності платіжної системи Globalmoney.

Також протестувальники розгорнули під офісом Globalmoney свій намет, заявивши, що акція буде тривати до виконання їх вимог. Після акцій пресслужба Globalmoney назвала акцію ветеранів АТО «студентською» і закликала ЗМІ не брати участь у висвітленні можливо незаконної діяльності компанії.

27 липня ЗМІ опублікували новину про те, що у «ВКонтакте» діє сторінка Global24 (електронний гаманець Globalmoney). У коментарях представник Globalmoney на запитання клієнтів відповідав, що платіжна система працює з «будь-яким банком» на території РФ.

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