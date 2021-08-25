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Не пускати дитину на уроки через відсутність форми: чи мають вчителі на це право

15:36 25 серпня 2021
школа урок

1 вересня починається навчальний рік, і дехто з батьків постає перед дилемою: виконати побажання школи й забезпечити дитину шкільною формою, чи відмовити педагогам і вдягати дитину, як тій хочеться.

— Указ президента, на який посилались освітяни, вимагаючи шкільну форму, вже скасований, тому підстав її вимагати у закладів освіти немає. А статути шкіл, де вони часто прописують вимогу шкільної форми, не можуть суперечити чинному законодавству, звужувати права громадян, — стверджує співголова Громадського об'єднання «БАТЬКИ SOS» Олена Бондаренко. — І якщо дитину вигнали з класу за відсутність форми — це порушення її права на освіту. Щоправда, це стосується комунальних закладів освіти. У приватних школах дещо інакше, тому що там батьки підписують договір, в якому погоджуються на особливі умови: додаткові заняття, вимоги до їхньої дитини, підстави, на яких дитина може бути виключена з закладу освіти, тощо. Тому ці школи можуть вимагати носіння форми, це прописується у договорах, і батьки або погоджуються, або не погоджуються й шукають інший заклад.

Більше про те, чи заборонені батьківські комітети, хто повинен прибирати в класах, чиїм коштом мають закуповуватися друковані зошити, у яких випадках фінансова допомога школі буде законною, читайте в інтерв'ю Олени Бондаренко «ФАКТАМ».

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Фото Pixabay

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