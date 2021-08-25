Стало відомо ім'я бійця, котрий загинув на Донбасі в День Незалежності

У вівторок, 24 серпня, на сході України загинув 38-річний уродженець міста Борисполя Київської області, Олександр Аксьонов. Про це мер Борисполя Володимир Борисенко повідомив у своєму Facebook.

«Сумна звістка зі Сходу. У зоні проведення антитерористичної операції загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною. Світла пам’ять Герою», — написав Борисенко.

За інформацією бориспільського видання «Вісті», Олександр Аксьонов — молодший сержант 131-го окремого розвідувального батальйону 28-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону в Донецькій області. Він служив з 2018 року.

У Борисполі в бійця залишилася мати.

Нагадаємо, бойовики завдали також артилерійський удар по багатоповерхівці в Красногорівці.

276

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter