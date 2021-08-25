«Перший дзвоник"-2021: чи буде у школах свято

За кілька днів починається навчальний рік. Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що поки вся Україна — у «зеленій зоні», то з 1 вересня у школах буде звичайне навчання. Лише з посиленням карантину навчальний процес буде переводитись на змішану та дистанційну форму. Та українські школярі й педагоги ще не знають, чи буде у них свято «Першого дзвоника», а якщо буде, то в якому форматі.

Нагадаємо, не перший рік точаться суперечки щодо доцільності проведення загальношкільних лінійок. Дехто вважає їх проведення занадто обтяжливим для школярів — особливо коли дітям, вишикуваним на подвір'ї школи, доводиться довго чекати когось із «почесних гостей», а цьому гостю потрібно «засвітитися» на кількох таких лінійках. Непоодинокі випадки, коли діти втрачали свідомість від спеки чи злягали з простудою після начебто невеликого дощу. Але все ж коли такі заходи добре організовані, проводяться без ускладнень і ексцесів, вони перетворюються на свято.

— «Перший дзвоник», «Останній дзвоник», випускний вечір — це свята, які бувають лише раз у житті дітей. Вони не повторюються, як би того не хотілося. Тому в нашій школі вони особливо урочисті: це свята не тільки дітей, але й їхніх батьків, дідусів, бабусь, родичів, усього села, які збираються у ці дні на подвір'ї школи. Звичайно, пандемія вносить свої корективи у життя, і ми не знаємо, що буде 1 вересня. Але свято «Першого дзвоника» готуємо, — розказала «ФАКТАМ» вчителька київської школи № 278 (обслуговує дітей сіл Троєщина та Вигурівщина) Ольга Гавриш, у педагогічній кар'єрі якої це буде вже 51-й перший дзвоник. - У мене цього року — випускний клас. І якщо буде все нормально, то за традицією передамо естафету поколінь першокласникам, вручимо їм подарунки та після лінійки заведемо за ручки до їхньої класної кімнати. А якщо ковід таки стане на перешкоді, доведеться придумати щось інше, щоб цей день запам'ятався малечі.

Чи проводити лінійки та інші урочисті заходи, ні Міністерство освіти, ні відповідні управління та департаменти на місцевому рівні не вирішують.

— Законом України «Про освіту» державою гарантовано закладам освіти автономію, у тому числі в організаційних питаннях. Заклади освіти самостійно визначають дату й формат проведення свята «Першого дзвоника» з урахуванням епідеміологічної ситуації як у Києві в цілому, так і в кожному конкретному закладі, з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів, — повідомила «ФАКТИ» начальниця управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департамента освіти і науки КМДА Олена Бохно. — Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом та несе відповідальність за організацію освітнього процесу та діяльність закладу загальної середньої освіти. Також, відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України, на нього покладається відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних заходів.

Та директори шкіл поки що не поспішають приймати рішення. Так, у Києві більшість із них чекає на освітню конференцію 26 серпня. Може, там керівництво дасть якісь роз'яснення.

— Щодо першого дзвоника ми поки не приймали рішення. Буде педагогічна рада, порадимось із вчителями. Будемо намагатись проводити «Перший дзвоник» так, як і «Останній дзвоник» цієї весни, — виключно для діток перших і випускних класів, щоб не збирати великий натовп, — розповіла «ФАКТАМ» директорка однієї зі столичних шкіл. — Для інших учнів будуть проводитися цікаві заходи, можливо, по класах, можливо, ще якось, різні форми будемо придумувати, але збирати всіх дітей разом ми не плануємо.

— Як все буде 1 вересня, нам поки ще не повідомили. Говорять, що перший дзвоник буде тільки для перших класів і майбутніх випускників, є варіант, що лінійки не буде, а діти зразу в класи підуть. Вже визначено й тему першого уроку, та все тільки в класах буде проводитись. Але офіційно ще жодних вказівок не було, як буде проходити, ще нам не говорили. Минулий останній дзвоник, наприклад, проходив у чотири етапи, щоб була менша скупченість людей, — розказала «ФАКТАМ» вчителька іншої київської школи.

Так само не проводити загальношкільну лінійку та святкувати 1 вересня переважно у класах рекомендують і в Департаменті освіти Кременчука. Замість лінійок — інтерактивні заходи, що були б дітям набагато цікавішими, пропонує 1 вересня проводити у школах Департамент освіти та науки Хмельницької міськради. У Ковелі радять проводити різноманітні квести, ігри, ярмарки, але не збирати разом усю школу. Подібні рекомендації опублікували освітні підрозділи багатьох обласних та місцевих рад.

Тим часом у Києві відбулась «Серпнева онлайн-толока» для педагогів, де серед іншого особливу увагу звертали на комп'ютерну грамотність учителів. А на 26 серпня запланована освітня конференція, де основною темою буде «Іноваційне управління освітою та створення цифрового освітнього простору». Як вважають педагоги, це все вказує на те, що незабаром школам знову доведеться перейти на дистанційне навчання.

Фото Pixabay

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