Платіжна система Globalmoney, створена у 2009 році, була наближена до так званої «сім'ї» тодішнього президента Віктора Януковича, за якою стоять міністр фінансів Юрій Колобов (2012−2014 рр.), банкір Сергій Дядечко, олігарх Юрій Іванющенко та його бізнес-партнер Іван Аврамов, повідомляє «РБК-Україна».

«В Україні компанію звинувачують у фінансуванні тероризму. Активісти ветеранської ГО „Вибачте, що живі“ зібрали та передали СБУ свідчення українських патріотів з ОРДЛО про спільні проєкти цієї платіжної системи з російським банком „ВТБ“, про „сірі“ термінали й пункти обміну на окупованих територіях Донбасу, про перекази у рубльову готівку коштів з електронних гаманців тощо», — пише видання.

За інформацією «РБК-Україна», зараз керуючими партнерами Колобова та Іванющенка у Globalmoney є Вадим Стрелковський та Олег Міщенко, а формальні власники платіжної системи — Костянтин Тверітін та Володимир Карпов.

«Проте у відкритих реєстрах легко простежити їхній зв'язок з Міщенком та Стрелковським через інші фірми. Стрелковського називають „королем конвертів“ в Україні. Попри порушені кримінальні справи, його фірми досі працюють, а РНБО мала запровадити санкції ще у квітні цього року, втім цього так й не трапилося», — пише «РБК-Україна»

Також в публікації «РБК-Україна» відмічає можливий зв'язок Міщенка з АМКУ, а саме — з головою Північного міжобласного територіального відділення АМКУ Олексієм Хмельницьким, який на своїй сторінці у соцмережі писав про те, що платіжна система начебто стала жертвою чорного піару з боку конкурентів.



За інформацією ЗМІ, родичі багатьох співробітників Globalmoney обіймають високі державні посади, зокрема, у силових структурах, а кілька співробітників компанії є співзасновниками фірм скандальних російських банкірів.

Нагадаємо, ветерани з ГО «Вибачте, що живі» влаштували кілька акцій проти Globalmoney. Так, 19 серпня було проведено потужний пікет біля БЦ «Ренесанс», де знаходиться офіс компанії. А наступного дня ветерани прийшли під будівлі СБУ та РНБО з вимогою розпочати розслідування щодо фактів можливої співпраці платіжної системи Globalmoney із незаконними фінансовими установами в ОРДЛО та російськими банками.

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