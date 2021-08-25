«Ситуація не скрізь однакова»: Ляшко розповів, як 1 вересня працюватимуть школи

В Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичайному режимі, однак якщо якийсь з регіонів вийде з «кольорової» карантинної зони через зростання захворювань на ковід, то рішення про продовження процесу навчання в освітніх закладах прийматиметься у залежності від відсотка вакцинації педагогів.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає «Укрінформ».

«Якщо підуть ускладнення епідситуації, якщо буде зростання числа випадків і за адаптивним карантином країна перейде на жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, то в цей період працюватимуть тільки ті школи, в яких більше 80% педагогів вакциновані проти COVID-19», — сказав Ляшко.

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Міністр стверджує, що у багатьох освітніх установах вакциновано більше 80 відсотків педагогічного складу. У якості приклада він навів школи у Житомирі, однак додав, що ситуація в країні не однакова.

«Ми будемо дозволяти освітній процес якщо 80 відсотків вчителів вакциновані. Далі будемо дивитися на динаміку. Також ми сьогодні не говоримо про вакцинацію підлітків від 12 до 18 років, хоча в інструкції виробників вакцини вже дозволяють їм робити щеплення. Над цим ми ще працюємо», — додав Віктор Ляшко.

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Фото Віктора Ляшка із соціальних мереж.

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