Українцям з окупованих територій розповіли, що їм робити з російськими паспортами після звільнення

Жителі окупованих районів Донбасу отримують російські паспорти вимушено, тому, коли ця територія повернеться під контроль України, вони зможуть відмовитися від цих документів без всіх наслідків. У цьому запевнила учасниця української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Тетяна Іванова.

Вона зазначила, що відповідно до розробленого законопроекту, буде діяти перехідний період, щоб «розібратися і з документами на непідконтрольних територіях і встановити там українську владу».

«Всі, хто хочуть залишитися громадянами України, залишаться ними. А ті, хто отримав російський паспорт, можуть бути громадянами Росії», — заявила член ТКГ в ефірі телеканалу Україна 24, зазначивши, що проблема є тільки з тим, щоб ці території були звільнені.

Нагадаємо, після масової роздачі паспортів РФ на окупованому Донбасі новоспечених володарів російських документів вже планують залучити до голосування на виборах до Держдуми. Голосування відбудеться 19 вересня, а жителі ОРДЛО в день виборів будуть або прирівняні до населення Ростовської області, або ж отримають можливість проголосувати онлайн.

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