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Україна

Українського мільйонера і екс-нардепа посадили в Росії на 9 років

8:41 25 серпня 2021
Павло Климець

У Москві Пресненський суд виніс вирок українському бізнесменові, власникові алкогольної компанії «Олімп» Павлу Климцю. Як повідомляє Інтерфакс, його визнали винним у замаху на дачу особливо великого хабара і засудили до 9 років колонії суворого режиму.

Ще двоє фігурантів справи — Юлія Самойлова та Андрій Грохольський — отримали вісім і п'ять років колонії загального режиму відповідно. При цьому Самойлову викрили в замаху на посередництво в хабарництві, а адвоката Грохольського — в особливо великому шахрайстві.

Справу проти Климця було порушено в Росії в 2019 році — він міг приїхати в Москву, щоб обговорити долю своїх активів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, контроль над якими він втратив в 2014 році, після початку військових дій на Донбасі. А в 2011—2015 роках Климець входив до сотні найбагатших людей України, за підсумками 2018 року його статки становили 99 млн доларів.

Нагадаємо, напередодні в РФ залишили під арештом екс-бойовика «ДНР» Олександра Тимофєєва на прізвисько «Ташкент». Його підозрюють в замаху на шахрайство.

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