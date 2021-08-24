Українські прапори над окупованим Донбасом: бойовики намагалися їх збити, але виявилися безсилі

Окупанти намагалися збити запущені в небо Донбасу синьо-жовті кульки з полотнищем українських прапорів. Як повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил, про інцидент розповіли в одній з механізованих бригад, яка приєдналася до акції.

За словами військових, вони дізналися про дії окупантів з радіоперехоплення. Втім, спроба була безуспішною.

«Подібні заходи вже неодноразово проводилися на Донеччині та Луганщині як нагадування мешканцям тимчасово окупованих територій про те, що вони є невід'ємною частиною великої української родини», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня на Луганщині загинув український боєць.

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