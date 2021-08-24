Боєць ВСУ загинув на Донбасі в День незалежності України
У День незалежності на Донбасі від рук окупантів загинув ще один український боєць. Як повідомили в Facebook Штабу ООС, це сталося в зоні відповідальності Оперативного командування «Схід».
Обставини загибелі поки не відомі.
Ще один боєць отримав поранення і був госпіталізований.
Відзначимо, що з середини серпня на лінії зіткнення активізувалися ворожі снайпери. Їх жертвами стали троє українських військових.140
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter