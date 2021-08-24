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Україна

Боєць ВСУ загинув на Донбасі в День незалежності України

22:41 24 серпня 2021
Боєць ВСУ загинув на Донбасі в День незалежності України

У День незалежності на Донбасі від рук окупантів загинув ще один український боєць. Як повідомили в Facebook Штабу ООС, це сталося в зоні відповідальності Оперативного командування «Схід».

Обставини загибелі поки не відомі.

Ще один боєць отримав поранення і був госпіталізований.

Відзначимо, що з середини серпня на лінії зіткнення активізувалися ворожі снайпери. Їх жертвами стали троє українських військових.

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