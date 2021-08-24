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Україна

«А раптом путч»: перевірка військових перед парадом у Києві обурила мережу

18:50 24 серпня 2021
Військові на параді

Парад до 30-ї річниці проголошення Незалежності в Києві супроводжувався безпрецедентними заходами безпеки — співробітники спецслужб проводили огляд навіть військових, які готувалися пройти розрахунком по Хрещатику.

Відео з'явилося в мережі і викликало обурення користувачів.

«А раптом путч», «А військовий мав право заїхати», «В цілому все як і має бути. Довіряє тільки тим, кому нормально платить», «Ганьба», — пишуть вони.

Нагадаємо, святковий день ознаменувався не тільки сльозами президента Зеленського, але і атакою невідомого з зеленкою на його попередника — Петра Порошенка.

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