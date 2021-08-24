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Україна

У вишиванках по калюжах: сильна злива зіпсував святкування Дня Незалежності в Рівному

18:12 24 серпня 2021
Дощ

У вівторок, 24 серпня, в той час як в Києві масштабно святкують День Незалежності України, в Рівному пройшов сильний дощ, в результаті вода затопила вулиці та дороги. Про це повідомляє в Instagram група rivne_1283.

Через негоду автомобілі не можуть проїхати по багатьом вулицям Рівного. Тимчасово зупинені й тролейбуси. Довелося скасувати фестиваль «Свято хліба» та виставку «Алея майстрів».

 

 

Але відбувся святковий забіг у вишиванках: люди бігли прямо по калюжах. Проходять й інші заходи, які присвячені Дню Незалежності: городяни вшанували пам'ять воїнів, які загинули за Україну.

Нагадаємо, в Києві й Одесі пройшли Марші захисників України, в колонах йшли учасники російсько-української війни, військовослужбовці, активісти ветеранських та патріотичних організацій.

Фото: pixabay.com

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