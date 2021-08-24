26.61 / 26.82 30.99 / 31.38
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ця дівчинка на параді змусила Зеленського плакати: зворушливе відео

17:53 24 серпня 2021
Ця дівчинка на параді змусила Зеленського плакати: зворушливе відео

Президент Зеленський не зміг стримати сліз, спостерігаючи за театралізованим дійством на Хрещатику, яке стало частиною параду.

Головною героїнею перфомансу була маленька дівчинка, яка в білій сукні і з букетом польових квітів в руках обійшла локації, присвячені переломним моментам історії України-Руси від 964 року до наших днів.

Вийшовши на Хрещатик, дівчинка перейшла з кроку на біг і вручила свій букет командувачу параду, який по-батьківськи обійняв її і притиснув до себе.

Глядачі зустріли появу дівчати оплесками.

Не залишилися байдужими і всі колишні президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Повне відео параду дивіться в «ФАКТАХ» .

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Петра Порошенка облили зеленкою в центрі Києва: з&#39;явилося відео

Петра Порошенка облили зеленкою в центрі Києва: з'явилося відео

винник

Стадіон, так стадіон: брутальний мачо Винник зробив давно очікувану пропозицію

Приходько

«Кому потрібна твоя правда»: Приходько потрапила під нищівну критику на популярному шоу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.