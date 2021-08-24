Ця дівчинка на параді змусила Зеленського плакати: зворушливе відео

Президент Зеленський не зміг стримати сліз, спостерігаючи за театралізованим дійством на Хрещатику, яке стало частиною параду.

Головною героїнею перфомансу була маленька дівчинка, яка в білій сукні і з букетом польових квітів в руках обійшла локації, присвячені переломним моментам історії України-Руси від 964 року до наших днів.

Вийшовши на Хрещатик, дівчинка перейшла з кроку на біг і вручила свій букет командувачу параду, який по-батьківськи обійняв її і притиснув до себе.

Глядачі зустріли появу дівчати оплесками.

Не залишилися байдужими і всі колишні президенти України — Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Повне відео параду дивіться в «ФАКТАХ» .

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