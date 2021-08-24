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Україна

Великий концерт до Дня Незалежності України: онлайн-трансляція

21:01 24 серпня 2021
НСК «Олімпійський»

У вівторок, 24 серпня, коли в Україні святкують День Незалежності, заходи завершаться грандіозним концертом на НСК «Олімпійський». Він розпочнеться о 21:00.

У шоу братимуть участь Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, «Воплі Відоплясова», «Брати Гадюкіни», Валентин Дитюк, Тіна Кароль, Ніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Наталя Могилевська, Людмила Монастирська, «Океан Ельзи», Віктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Потап, Софія Ротару, «СКАЙ», Руслана, «Скрябін», «ТНМК», Христина Соловій, Надя Дорофєєва, Дзідзьо, GO_A, Джамала, «Казка», BRUTTO, Монатік, MOZGI, TAYANNA, Вєрка Сердючка, Київський симфонічний оркестр і Національний академічний ансамбль імені Вірського.

Вартість квитків на концерт — від 200 до 2700 грн. Благодійні пожертви від глядачів направлять на розвиток Центру сучасного мистецтва — музею Івана Марчука, котрий став «Національною легендою України».

Нагадаємо, в День Незалежності співак MONATIK отримав звання заслуженого артиста України.

Підготовка концерту ознаменувалася цілою серією скандалів. Спочатку організатори відмовилися від Green Grey. Потім на продюсера святкового заходу образився Павло Зібров. На концерт не запросили Марію Бурмаку, а Катя Бужинська образилася, що організатори не включили в програму пісню «Україна — це ми». Деякі музиканти відмовилися від виступу.

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