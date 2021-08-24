Українські прапори над Донецьком і Луганськом: як жителів окупованих територій привітали з Днем незалежності

Українські військові та волонтери яскраво і потужно привітали з Днем незалежності українців, які проживають на непідконтрольній території Донбасу.

Державні прапори, кулі і листівки полетіли на Старомихайлівку, Докучаєвськ, Донецьк і Луганськ.

Відео опублікували ресурси «Вільне радіо», «Останній блокпост» і «Фашик Донецький».

«Люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях, повинні знати, що вони є невід'ємною частиною Української держави, і ми завжди чекаємо їхнього повернення у велику українську родину», — заявили учасники акції в Бахмуті.

Нагадаємо, в День державного прапора України синьо-жовте полотнище запустили навіть в Москві над Кремлем.

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