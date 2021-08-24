Рада зі скандалом схвалила Великий Герб України

У вівторок, 24 серпня, Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроект «Про Великий Державний Герб України». Про це повідомляє телеканал «Рада».

Законопроект підтримали 257 депутатів. Хоча противники президентської ініціативи вважають, що в України вже є герб — Тризуб. Під час голосування в залі були чутні вигуки «Ганьба!». Для затвердження законопроекту в другому читанні буде потрібно не менше 300 голосів — конституційна більшість.

Великий Герб України може використовуватися на штандартах президента, судових печатках та банкнотах.

За всі роки Великий Герб в Україні так і не змогли затвердити, хоча було зроблено вже чотири спроби.

Великий Герб України

Нагадаємо, переможця конкурсу на кращий ескіз Великого Державного Герба викрили в тому, що раніше він насміхався над націоналізмом українців.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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