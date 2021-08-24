26.61 / 26.82 30.98 / 31.38
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Одесі пройшов Марш захисників України: відео

15:07 24 серпня 2021
Марш захисників України в Одесі

В Одесі, де пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності, відбувся і Марш захисників України.

За інформацією «Думської», в Одесі на марш прийшло людей «більше, ніж у Львові». У колоні йшли учасники російсько-української війни, військовослужбовці, активісти ветеранських та патріотичних організацій.

У перших рядах за великими плакатами «З Днем Незалежності, Україно!» і «Україна або смерть» йшли матері, родичі і друзі загиблих захисників України, які несли фотографії полеглих героїв.

Видання зазначає, що хода закінчилася біля пам'ятного знаку за одеської облдержадміністрацією з боку Канатної вулиці. Волонтери зробили там виставку пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих у російсько-українській війні.

Священик Православної церкви України Теодор Оробець провів пам'ятний молебень, усі присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України.

Трансляцію Маршу захисників України у Києві, а також запис військового параду в столиці дивіться на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Приходько

«Кому потрібна твоя правда»: Приходько потрапила під нищівну критику на популярному шоу

Олег Винник

Де Таюне? Олега Винника запідозрили в розлученні з «таємною дружиною»

Самопідпал

Чоловік спробував накласти на себе руки під час параду на Хрещатику: відео та перші подробиці

військові

Парад до Дня Незалежності України: де і коли дивитися онлайн-трансляцію

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.