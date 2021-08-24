В Одесі пройшов Марш захисників України: відео

В Одесі, де пройшов військово-морський парад до Дня Незалежності, відбувся і Марш захисників України.

За інформацією «Думської», в Одесі на марш прийшло людей «більше, ніж у Львові». У колоні йшли учасники російсько-української війни, військовослужбовці, активісти ветеранських та патріотичних організацій.

У перших рядах за великими плакатами «З Днем Незалежності, Україно!» і «Україна або смерть» йшли матері, родичі і друзі загиблих захисників України, які несли фотографії полеглих героїв.

Видання зазначає, що хода закінчилася біля пам'ятного знаку за одеської облдержадміністрацією з боку Канатної вулиці. Волонтери зробили там виставку пам'яті героїв Небесної Сотні та загиблих у російсько-українській війні.

Священик Православної церкви України Теодор Оробець провів пам'ятний молебень, усі присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України.

Трансляцію Маршу захисників України у Києві, а також запис військового параду в столиці дивіться на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот.

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