Марш захисників України в Києві: онлайн-трансляція
Слідом за парадом військ на честь Дня Незалежності центральними вулицями Києва проходить неофіційний Марш захисників України. Разом з ветеранами АТО і ООС до колон приєдналися волонтери, сім'ї захисників України, військові капелани.
Колони захисників формувалися біля парку Шевченка. Присутні прийшли з прапорами України, з символікою своїх підрозділів, а також з плакатами, де написані привітання Україні і українцям зі святом.
Колона пройшла по бульвару Шевченка і вийшла на Хрещатик.
Повна програма святкування Дня Незалежності України
Фото backandalive / Facebook172
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