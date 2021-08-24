Марш захисників України в Києві: онлайн-трансляція

Слідом за парадом військ на честь Дня Незалежності центральними вулицями Києва проходить неофіційний Марш захисників України. Разом з ветеранами АТО і ООС до колон приєдналися волонтери, сім'ї захисників України, військові капелани.

Колони захисників формувалися біля парку Шевченка. Присутні прийшли з прапорами України, з символікою своїх підрозділів, а також з плакатами, де написані привітання Україні і українцям зі святом.

Колона пройшла по бульвару Шевченка і вийшла на Хрещатик.

Повна програма святкування Дня Незалежності України

Фото backandalive / Facebook

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