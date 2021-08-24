Освідчення у коханні: що пишуть у соцмережі про Україну

У День Незалежності України, яка відзначила своє 30-річчя грандіозним парадом у столиці на Хрещатику, багато політиків, колишніх та діючих народних депутатів, зворушливо привітали країну зі святом. Ось лише кілька постів з Фейсбуку, який сьогодні переповнений зізнаннями у любові до України.

Любові, про яку Володимир Зеленський на параді сказав: «Можна окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України.

«Твоя сила — в цих прекрасних чоловіках і жінках в формі, яких ми всі сьогодні вітатимемо на Хрещатику, — пише народна депутатка України Вікторія Сюмар. — Твій дух — в тих Майданах, на яких я мала щастя прожити частину свого життя. Ти в наших щемливих піснях, які я вивчила від бабусі, і які переживають Відродження зараз. Твій біль — в війні на Сході і в Криму, через який я колись втратила сон, бо боліло як і тобі… Твоя Слава — у Вічності. В тій історії ще з часів славетної Русі і до Героїв сьогодення, які тримають нам небо…»

А Мустафа Найєм, який нещодавно став заступником міністра інфраструктури України, опублікував на своїй сторінці у соцмережах чернетка Акту Незалежності України, яку йому свого часу передав дисидент, правозахисник і політик Левко Лук'яненко.

«Ти відновлюєшся після 350-річного полону, хоча частина тебе досі полонена, борешся і важко згадуєш, хто ти є. Навчилася свободі, а тепер щодня вчишся відповідальності. Це складне навчання, але успіхи попереду. У тебе велике майбутнє, якщо не зупинишся. І головне пам’ятай, що 30 — не твій вік, 30 — це перелік років відновлення», — звертається до країни народний депутат України Володимир Ар'єв.

А Вадим Денисенко з Українського інституту майбутнього задає питання про те, чи міг російський президент Володимир Путін у страшному сні побачити, що завдяки його ідіотизму та підлості керівник країни-агресора стане одним з піарників української ідеї.

А екс-депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов (він єдиний не голосував за «приєднання» Криму) привітав зі святом українців і «співчуваючих» ім. «Україна сьогодні — неїмовірне місце. Країна з величезними можливостями, якими вона ще не навчилася сама користуватися, яка занадто часто помиляється і засмучує нас всіх, але яка вчиться і зростає на очах… Країна, що пройшла через зраду близького родича, заплатила за цей урок дорогою ціною, але вистояла, і йде вперед. Країна, чиї громадяни безперервно сперечаються між собою до хрипоти, до бійки, але об'єднуються у момент смертельної загрози. Країна, що стала для мене домом, і з майбутнім якої я пов'язую і своє майбутнє», — пише політик .

Рядком з українського гімну відзначив цей день колишній в'язень Кремля, кримчанин Олег Сенцов.

А екс-нардеп і колишній в.о.генпрокурора України Віктор Чумак привітав громадян «молодої тисячолітньої країни», зазначивши, що держава з місця проживання населення перетворюється на місце активності.

Про те, як країну зі святом вітали зірки українського шоу-бізнесу, а також знаменитий грузинський співак Вахтанг Кікабідзе, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Віктора Чумака у соціальних мережах.

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